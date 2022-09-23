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Минздрав в преддверии праздников: коронавирус по-прежнему здесь
23.09.2022 18:11 Алина Груднева

Минздрав в преддверии праздников: коронавирус по-прежнему здесь

Министерство здравоохранения Израиля обратились к гражданам в преддверии праздников по поводу коронавируса.

 
Соответствующее заявление появилось в пресс-службе минздрава.
 
"Коронавирус все еще здесь, поэтому важно продолжать сохранять осторожность в период праздников", - сказано в сообщении.
 
Для защиты пожилых людей и людей из групп риска ведомство рекомендует перед праздничными трапезами и семейными встречами провести домашний тест на антиген и убедиться, что израильтяне не подвергают риску своих бабушек и дедушек. 
 
"В общественном транспорте, а также в закрытых и людных местах - пожалуйста, носите маску. Люди 65 лет и старше и люди из группы риска - коронавирус и грипп подвергают вас значительному риску тяжелой формы заболевания. Обратитесь в больничные кассы и получите вакцину, адаптированную к Omicron, а также вакцину против гриппа. Обе прививки можно сделать за один визит, а можно за два отдельных визита", - добавили в минздраве.
 
В случае плохого самочувствия и проявления симптомов ведомство рекомендует оставаться дома и отдыхать.
 

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