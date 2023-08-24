



Минздрав: в популярном продукте выявлены бактерии



В продуктах хумуса компании "סלטי אלעותמאני בע"מ" обнаружены бактерии Listeria monocytogenes.



Об этом предупреждает пресс-служба министерства здравоохранения.



Подробности о зараженных продуктах:

Название продукта: Салат хумусом.

Номер штрих-кода: 7290006202185

Дата производства: 23.07.2023

Срок годности: 06.09.2023

Вес: 700 грамм.

Производитель: "סלטי אלעותמאני בע"מ"

Название продукта: Салат хумус Масабха.

Номер штрих-кода: 7290006202116

Дата производства: 23.07.2023

Дата использования до: 06.09.2023

Вес: 250 грамм.

Производитель: "סלטי אלעותמאני בע"מ"







В ведомстве отметили, что речь идет о бактерии, которая может вызывать заболевания у людей из групп высокого риска, таких как люди с ослабленной иммунной системой, пожилые люди, или вызывать выкидыши у беременных женщин.



В связи с инцидентом компания в координации с продовольственной службой минздрава работает над изъятием вышеупомянутых продуктов.



"Всех, кто приобрел эти продукты, просят не употреблять их, вернуть по месту покупки и получить замену. Можете связаться со службой поддержки клиентов компании по телефону 1800-780-007. Компания "סלטי אלעותמאני בע"מ" делает все возможное, чтобы избежать подобных происшествий, и приносит извинения своим клиентам", - сказано в сообщении.