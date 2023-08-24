Минздрав: в популярном продукте выявлены бактерии
В продуктах хумуса компании "סלטי אלעותמאני בע"מ" обнаружены бактерии Listeria monocytogenes.
Об этом предупреждает пресс-служба министерства здравоохранения.
Подробности о зараженных продуктах:
Название продукта: Салат хумусом.
Номер штрих-кода: 7290006202185
Дата производства: 23.07.2023
Срок годности: 06.09.2023
Вес: 700 грамм.
Производитель: "סלטי אלעותמאני בע"מ"
Название продукта: Салат хумус Масабха.
Номер штрих-кода: 7290006202116
Дата производства: 23.07.2023
Дата использования до: 06.09.2023
Вес: 250 грамм.
Производитель: "סלטי אלעותמאני בע"מ"
В ведомстве отметили, что речь идет о бактерии, которая может вызывать заболевания у людей из групп высокого риска, таких как люди с ослабленной иммунной системой, пожилые люди, или вызывать выкидыши у беременных женщин.
В связи с инцидентом компания в координации с продовольственной службой минздрава работает над изъятием вышеупомянутых продуктов.
"Всех, кто приобрел эти продукты, просят не употреблять их, вернуть по месту покупки и получить замену. Можете связаться со службой поддержки клиентов компании по телефону 1800-780-007. Компания "סלטי אלעותמאני בע"מ" делает все возможное, чтобы избежать подобных происшествий, и приносит извинения своим клиентам", - сказано в сообщении.