



Минздрав: в Израиле обнаружен штамм полиомиелита, аналогичный лондонскому

Министерство здравоохранения сообщило об обнаружении составного вируса полиомиелита 2 типа в канализации в районе Иерусалима и Бней-Брака. Это штамм, отличный от вспышки, которая произошла ранее. Предыдущая вспышка была вызвана штаммом 3 типа и кампания вакцинации проводилась именно против него. Образцы из Иерусалима аналогичны обнаруженным недавно в Нью-Йорке и Лондоне.



В Нью-Йорке также диагностирован клинический случай паралича у 20-летнего непривитого мужчины.



Полиомиелит — это вирус, вызывающий паралич у детей, и он был искоренен во многих странах мира благодаря эффективным и безопасным вакцинам, известным уже несколько десятилетий. Минздрав призывает родителей и впредь следить за своевременным проведением плановых прививок, чтобы защитить здоровье детей.



Самым эффективным средством защиты детей от паралича является инъекционная вакцина против полиомиелита - ИПВ.



Операция по борьбе с полиомиелитом будет сосредоточена в Иерусалиме, поскольку именно там было обнаружено наибольшее количество случаев заболевания. В остальной части страны - Министерство здравоохранения рекомендует делать прививки в возрасте до 6 лет. Чтобы обеспечить получение прививки всеми детьми в Иерусалиме, совместно с муниципалитетом был разработан план иммунизации.



Благодаря кампании вакцинации "2 капли 2022" охват иммунизацией детей в возрасте от 6 недель до полутора лет вакциной ИПВ увеличился с 81% до 99%. Также в результате кампании процент детей в возрасте от 10 недель до полутора лет, привитых живой вакциной в виде капель, увеличился с 51% до 86%.

