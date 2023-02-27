



Минздрав: у непривитого ребенка в Цфате выявлен полиомиелит

В Цфате у 8-летнего ребенка заподозрили полиомиелит.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



Уточняется, что ребенок не был привит против вируса в рамках плановой вакцинации. Малыш поступил в больницу со слабостью.



В итоге, после того, как у него были взяты анализы, результаты теста оказались положительными. Выясняется, с кем контактировал зараженный.



По данным минздрава, на сегодняшний день в Израиле насчитывается около 150 000 непривитых детей.



