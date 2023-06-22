



Минздрав сообщает: 50-летнему мужчине поставлен диагноз оспа обезьян

Министерство здравоохранения сообщает, что мужчине в возрасте 50 лет был поставлен диагноз оспа обезьян спустя несколько месяцев с момента последний постановки такого диагноза в Израиле.



Клиническое состояние пациента хорошее.



В Минздраве уточняют, что, несмотря на то, что заболевший ранее был привит от оспы обезьян, людям из группы высокого риска рекомендуется вакцинироваться. Отмечается, что вакцина очень эффективна, особенно если сделаны две дозы.



Иногда даже привитые люди может заразиться, если вирусная нагрузка у контактировавших с ними высока. Однако симптомы заболевания у привитых людей протекают мягче. Поэтому важно делать прививки, особенно в летние месяцы и в сезон заграничных поездок.



Эпидемиологическое расследование показывает, что других людей, которые контактировали с зараженным пациентом и подверглись воздействию вируса, нет.



Минздрав призывает тех, кто вернулся из-за границы с лихорадкой и пузырчатой ​​сыпью, обратиться к своему лечащему врачу.



Шира Соломон, пресс-секретарь Минздрава



