Минздрав: С декабря врачи смогут выписывать рецепты на медицинский каннабис
Министерство здравоохранения сообщает, что с декабря врачи смогут выписывать пациентам рецепты на медицинский каннабис.
Ведомство объявило о реформе системы медицинского каннабиса, предупредив, что через год эта система будет вновь пересмотрена.
Реформа облегчит доступ пациентов к необходимым препаратам и устранит бюрократические препятствия. До сих пор для их получения необходимо было иметь специальную лицензию.
Кроме того, реформа выводит из-под действия ограничений препараты КБР, не обладающие психоактивными свойствами.