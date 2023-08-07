



Минздрав: С декабря врачи смогут выписывать рецепты на медицинский каннабис

Министерство здравоохранения сообщает, что с декабря врачи смогут выписывать пациентам рецепты на медицинский каннабис.



Ведомство объявило о реформе системы медицинского каннабиса, предупредив, что через год эта система будет вновь пересмотрена.



Реформа облегчит доступ пациентов к необходимым препаратам и устранит бюрократические препятствия. До сих пор для их получения необходимо было иметь специальную лицензию.



Кроме того, реформа выводит из-под действия ограничений препараты КБР, не обладающие психоактивными свойствами.