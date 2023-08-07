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Минздрав: С декабря врачи смогут выписывать рецепты на медицинский каннабис
07.08.2023 21:21 Наталья Богинская

Минздрав: С декабря врачи смогут выписывать рецепты на медицинский каннабис

Министерство здравоохранения сообщает, что с декабря врачи смогут выписывать пациентам рецепты на медицинский каннабис.

Ведомство объявило о реформе системы медицинского каннабиса, предупредив, что через год эта система будет вновь пересмотрена.

Реформа облегчит доступ пациентов к необходимым препаратам и устранит бюрократические препятствия. До сих пор для их получения необходимо было иметь специальную лицензию.

Кроме того, реформа выводит из-под действия ограничений препараты КБР, не обладающие психоактивными свойствами.

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