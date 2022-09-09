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Минздрав разрешил пить воду из-под крана в ряде городов на юге Израиля
09.09.2022 08:31 Алина Груднева

Минздрав разрешил пить воду из-под крана в ряде городов на юге Израиля

Министерство здравоохранения разрешило пить воду из-под крана в нескольких городах на юге Израиля.

 
Об этом сообщает пресс-служба минздрава. 
 
Уточняется, что пробы воды в Нетивоте, Бейт-ха-Гади, Сдероте, Нир-Акиве, Нир-Моше были признаны нормальными.
 
"Поэтому министерство здравоохранения разрешает потребление воды в этих местах для любого использования.
Во всех остальных населенных пунктах забор проб воды продолжается, и когда будут получены результаты, минздрав проинформирует жителей", - сказано в сообщении.
 
 

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