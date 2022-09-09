



Минздрав разрешил пить воду из-под крана в ряде городов на юге Израиля

Министерство здравоохранения разрешило пить воду из-под крана в нескольких городах на юге Израиля.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава.

Уточняется, что пробы воды в Нетивоте, Бейт-ха-Гади, Сдероте, Нир-Акиве, Нир-Моше были признаны нормальными.

"Поэтому министерство здравоохранения разрешает потребление воды в этих местах для любого использования.

Во всех остальных населенных пунктах забор проб воды продолжается, и когда будут получены результаты, минздрав проинформирует жителей", - сказано в сообщении.