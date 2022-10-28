



Минздрав рассказал, в каких случаях поможет трудотерапия

Министерство здравоохранения Израиля перечислило пять состояний здоровья, при которых может помочь трудотерапия.

"В честь Всемирного дня трудотерапии мы хотим рассказать о 5 состояниях здоровья, в которых вам может помочь трудотерапия", - сказано в сообщении.

1. Если вы пережили физическую травму и готовы вернуться домой. По данным Минздрава, трудотерапевт поможет подготовить план занятий, адаптированный для дома и потребностей, чтобы вы помочь вы могли стать независимым в повседневной жизни.

2. Если вы пережили эмоциональную травму, а рабочее место не приспособлено для ее преодоления. В таком случае трудотерапевт сможет помочь реорганизовать рабочую среду.

3. Вы студент, который хочет успешно пройти экзаменационный период, несмотря на расстройство внимания и концентрации. По данным минздрава, организационные и учебные стратегии являются важным компонентом трудотерапии.

4. Ребенок с трудом бьет по мячу и ему трудно вписаться в коллектив на переменах. Уточняется, что тренировка навыков может улучшить его возможности и помочь ему вписаться в коллектив.

5. Хотите бодро начинать рабочий день, но не можете работать из-за хронической непреходящей боли. По данным минздрава, управление болью и планирование распорядка дня, который поможет функционировать, - лишь некоторые из аспектов, в которых может помочь трудотерапия.

"В клиниках трудотерапии помогают людям любого возраста и в любом состоянии здоровья, им помогают организовать и использовать доступные им ресурсы. Мы считаем, что труд — это базовая человеческая потребность, составляющая суть человеческого существования, а участие в разнообразных занятиях — гарантия личного здоровья и благополучия", - сказано в сообщении.