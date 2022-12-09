



Минздрав рассказал о болезни, из-за которой Селин Дион отменила концерт

Популярная певица Селин Дион отменила концерт в Израиле из-за чрезвычайно редкого синдрома мышечной скованности.

Минздрав рассказал, что известно об этом заболевании.

"Синдром обычно проявляется в возрасте 20-50 лет и чаще встречается у женщин, но настолько редко, что трудно оценить уровень его распространенности среди населения", - сказано в сообщении.

Он был обнаружен в 1956 году и представляет собой редкое заболевание, характеризующееся затвердеванием мышц тела и мышечными сокращениями, которые наносят серьезный ущерб подвижности больных.

"В тяжелых случаях заболевание может полностью лишить возможности двигаться или ходить, вызвать судороги и повышенную чувствительность к свету и звуку", - отметили в минздраве.

По данным ведомства, тяжесть и скорость прогрессирования заболевания варьируются от человека к человеку, а симптомы развиваются в течение нескольких месяцев и могут оставаться стабильными длительное время. Некоторым пациентам может помочь медикаментозное лечение.

"Мы останемся оптимистами и будем надеяться, что лучшие врачи ищут решение для одной из самых важных и любимых певиц в мире. Ждем Селин в Израиле", - резюмировали в минздраве.