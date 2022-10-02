



Минздрав расширит возможность найма иностранцев в секторе гериатрических больниц

Сегодня (воскресенье) правительство одобрило предложение Министерства Здравоохранения о расширении возможности найма иностранных работников в секторе гериатрических больниц.



Согласно решению, любая гериатрическая больница, включающая отделение для людей, нуждающихся в постоянном уходе (сиуди) или отделение для душевнобольных, сможет принимать иностранных работников в качестве сиделок для отделений активной гериатрии (реабилитационной гериатрии, комплексного поддерживающего ухода, подострой гериатрии и пролонгированной вентиляции легких).



Мера призвана предотвратить выгорание сотрудников и способствовать повышению качества ухода за пожилыми людьми, госпитализированными в гериатрические стационары.



Раньше разрешалось привлекать иностранных работников только для ухода на дому. Старение населения и увеличение количества больных в гериатрических отделениях привели к острой нехватке кадров в учреждениях постоянного ухода (сиуди), которые нуждаются в помощи дополнительного персонала, но использование иностранных работников до сих пор было ограничено.



Решением правительства было одобрено в общей сложности 2000 разрешений, из которых большая часть разрешений будет выделена на здравоохранение, а меньшая часть - на социальное обеспечение. На сегодняшний день в Израиль уже прибыло около 1000 иностранных рабочих из Непала, которые получили разрешение на работу в гериатрических учреждениях.



Шира Соломон

Пресс-секретарь Минздрава

