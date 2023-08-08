



Минздрав публикует план реформы в сфере медицинского каннабиса

Министр здравоохранения Моше Арбель: «Реформа в области медицинского каннабиса, которую продвигает Министерство здравоохранения, является отличной новостью для десятков тысяч граждан Израиля и для израильской экономики. Новый план — это шаг, который сочетает в себе социальную восприимчивость наряду с защитой общественного здоровья».



Генеральный директор Министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов: «Министерство здравоохранения проводит новую концепцию максимально возможного облегчения нормативной нагрузки при сохранении здоровья населения. Как и в случае с продуктами питания, парфюмерией, лекарствами, аптеками и медицинскими приборами, в настоящее время в области медицинского каннабиса проводится значительная реформа, которая продвинет эту область вперед. Это значительный сдвиг парадигмы под руководством Министерства здравоохранения в пользу регулирования сферы медицинского каннабиса в Израиле».



