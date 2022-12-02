



Минздрав публикует первичный отчет, сделанный в ходе проверки на заводе «Цабар»

В среду (30.11.22) служба контроля качества продуктов питания при Минздраве прибыла на завод «Цабар» в Кирьят-Гате для проведения проверки после отзыва продукции компанией «Цабар» из-за бактерии сальмонеллы в продукции.



Согласно предварительным данным, существенных отклонений в ходе проверки, которая продолжалась весь день, не выявлено. Осмотр показал, что на заводе проводится регулярные анализы сырья на сальмонеллез, и только после этого оно идет в производство. За последний месяц было проведено более 200 анализов на наличие бактерии сальмонелла.



По словам представителей фабрики, изначально подозревалась в наличии бактерии тхина, которая является сырьем в производственном процессе. Однако, согласно лабораторному тесту, проведенному сегодня службой контроля качества продуктов питания при Минздраве, в ней не была найдена бактерия сальмонеллы.



На данном этапе невозможно определить, что именно заражено на фабрике. Минздрав поручил заводу изучить дополнительно потенциальные источники заражения и предоставить Министерству еще один подробный отчет по расследованию данного случая и в чем была его причина.

