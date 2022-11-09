



Минздрав призывает группы риска срочно пройти вакцинацию от COVID

Генеральный директор Министерства здравоохранения профессор Нахман Эш и специалист по COVID профессор Салман Зарка призывают население как можно скорее вакцинироваться, прогнозируя новую волну коронавируса будущей зимой.



“В свете мировых прогнозов мы готовимся этой зимой к двойной волне заболеваемости коронавирусом и гриппом, которая может быть более серьезной, чем в предыдущие зимы", – сообщили профессоры Эш и Зарка.



“Мы призываем населения в группе риска не ждать пика заболеваемости, а вакцинироваться сейчас, чтобы подстраховаться. Ежедневно около 10 пациентов с COVID попадают в больницы в тяжелом состоянии. Министерство здравоохранения позаботилось о наличии вакцины адаптированной к штамму Омикрон. Сделать прививку можно в том числе, если прошло 3 месяца после последней прививки или выздоровления от короны”, – сказали медики.



В Минздраве констатируют, что более 160 тысяч человек в возрасте старше 65 лет и те, кто находятся в группе риска, уже прошли вакцинацию.