



Минздрав предупреждает о росте случаев коклюша и призывает вакцинироваться

Министерство здравоохранения заявляет, что число зарегистрированных случаев коклюша продолжает расти, и призывает общественность вакцинироваться от потенциально смертельного заболевания.



В августе было зарегистрировано 166 новых случаев: 190 в июле, 122 в июне и 94 в мае. Большинство новых случаев зафиксировано в Иерусалиме, особенно среди ультраортодоксальных общин, где жилье переполнено, а уровень вакцинации ниже, чем в других группах населения. По данным минздрава, больше всего госпитализаций приходится на детей младше шести месяцев, которые еще не были привиты и для которых заболевание наиболее опасно.



Коклюш – это очень заразное, но предотвратимое заболевание, вызываемое бактериями, которые распространяются воздушно-капельным путем. Это особенно опасно для младенцев, у которых может наблюдаться сильный кашель и “свистящее” дыхание, а также другие симптомы, такие как рвота, лихорадка и насморк. В худших случаях может наступить апноэ (пауза в дыхании), цианоз (посинение) и смерть.



Вакцинация против коклюша включает серию прививок, начиная с двухмесячного возраста. Прививки от коклюша у детей заканчиваются в 13 лет, а взрослым рекомендуется сделать повторную прививку после 18 лет, особенно студентам-медикам и медицинским работникам. Беременным женщинам настоятельно рекомендуется сделать прививку от коклюша в третьем триместре, чтобы обеспечить защиту новорожденных до тех пор, пока они не получат первую дозу.