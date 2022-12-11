



Минздрав предостерегает население от употребления следующей продукции

Минздрав предупреждает: эта продукция опасна для вашего здоровья!



Министерство здравоохранения Израиля предостерегает население от употребления следующей продукции:



• Препарат для выпрямления волос "LA-VIE BONE HAIR TREATMENT HAIR STRAIGHTENER", который продается по всей стране.





• Дезодорант "Axis".





Минздрав предупреждает, что эти товары продаются без соответствующей лицензии Министерства здравоохранения и их использования следует избегать.



Следует учитывать тот факт, что применение продукции, не лицензированной Минздравом или использование продукции, не соответствующей условиям лицензии, может нанести вред вашему здоровью.



Министерство здравоохранения рекомендует тщательно проверять любую косметику на предмет того, что ее употребление одобрено Минздравом и не содержит каких-либо дополнительных составляющих, не подвергнувшихся проверке и безопасность которых не может быть гарантирована.



Лицензированную министерством здравоохранения продукцию можно проверить, зайдя на базу данных, связанных с применением косметики, на сайте Министерства: https://cosmetics.health.gov.il/



По вопросам и для получения дополнительной информации обращайтесь в колл-центр «Голос здоровья» (*5400).



