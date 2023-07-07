



Минздрав предостерег от употребления вафель со вкусом шоколада

Министерство здравоохранения распространило уведомление для потребителей вафель со вкусом шоколада 200 г.



В ограниченном количестве упаковок длинных вафель с кремом со вкусом шоколада, произведённых внешним поставщиком "א.ג. גילרו בע"מ," для компании "Штраус".



Существует опасение наличия частиц пластика в продукте вследствие производственного брака. Потребителей, купивших продукт, просят не употреблять его.



Информация о продукте:

штрих-код 7290107951104, вес 200 гр, Годен до: 28.02.24, 01.03.24, 02.03.24, 26.03.24, 27.03.24



Компания "Штраус" приносит извинения своим покупателям и работает над сбором продуктов с полок по согласованию с Минздравом.

По всем вопросам можно обращаться в службу поддержки клиентов "Штраус" по телефону *6860.

Или через сайт "Штраус": www.strauss-group.co.il/service