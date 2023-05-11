



Минздрав отзывает детскую зубную пасту

Информация для потребителей зубных паст - «Таптапим зубная паста для детей» и «Таптапим Junior - зубная паста с нежным вкусом мяты для детей от 6 лет»



Партия № 20739, 20740 - срок годности - 1/26 и партия № 20781, 20782 срок годности - 3/26.



По согласованию с Министерством здравоохранения, компания «כצט» информирует своих клиентов, «Таптапим зубная паста для детей» лицензия № 2/165276/22 из партии № 20739 со сроком годности до 1/26 и партии № 20781, 20782 со сроком годности до 3/26 и «Таптапим Junior - зубная паста с нежным вкусом мяты для детей от 6 лет», номер лицензии 2/133610/20 из партии № 20740 - со сроком годности до 1/26, т.к. из-за опечатки, обнаруженной на внешней упаковке зубной пасты и на тюбике зубной пасты, было принято решение отозвать соответствующие партии из аптек, торговых сетей и частных точек продаж.



Этот шаг был предпринят по согласованию с Минздравом после того, как на упаковке пасты были ошибочно оставлены символы из другого графического изображения, указывающие на то, что паста не содержит SLS и парабенов, а на этикетке продукта указано, что паста содержит эти компоненты.



Важно подчеркнуть, что в самой продукции нет брака.



Как уже упоминалось, компания изымает продукт из точек продаж, чтобы обновить этикетку тюбика и упаковку. Потребители, имеющие товар из указанных партий и желающие его вернуть, могут обратиться в ближайшую к месту жительства аптеку, аптечную или торговую сеть и получить за это денежный возврат.



Компания приносит свои извинения за неудобства и обязуется продолжать делать все возможное для обеспечения качества своей продукции и удовлетворенности своих клиентов.



Мы в вашем распоряжении на горячей линии 1-700-500-220

