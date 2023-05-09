Минздрав: отзыв товара - батончики WELLNESS
Импортер "ספץ תעשיות בע"מ" призывает к возврату продукта батончик на основе цельных злаков с сушеными яблоками и клюквой.
В связи с жалобой потребителя было обнаружено наличие аллергена молочного типа, который не указан в информации об аллергене на этикетке продукта.
Название продукта: Цельнозерновой батончик с сушеными яблоками и клюквой
Бренд: WELLNESS
Вес: 126 грамм (6 х 21 грамм)
Производитель: Виталия Никола Ду
Импортер: ספץ תעשיות בע"מ
Штрих-код: 7290113860322
Срок годности: 15.11.2023
Дата производства: 15.11.2022
Покупателям предлагается вернуть товар в магазин, где он был приобретен, и получить соответственный возврат средств.
Потребителей с аллергией на молоко и другие аллергены, перечисленные в списке ингредиентов продукта, просят не употреблять их.
По согласованию с Тель-Авивской продовольственной службой при Министерстве здравоохранения импортер "ספץ תעשיות בע"מ" изымает продукт из каналов сбыта.
Контакт: [email protected]
054-6501070 Габи Суиса