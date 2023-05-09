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Минздрав: отзыв товара - батончики WELLNESS
09.05.2023 14:57 Ирина Демьянова

Минздрав: отзыв товара - батончики WELLNESS

Импортер "ספץ תעשיות בע"מ" призывает к возврату продукта батончик на основе цельных злаков с сушеными яблоками и клюквой.
 
В связи с жалобой потребителя было обнаружено наличие аллергена молочного типа, который не указан в информации об аллергене на этикетке продукта.
 
Название продукта: Цельнозерновой батончик с сушеными яблоками и клюквой

Бренд: WELLNESS
Вес: 126 грамм (6 х 21 грамм)
Производитель: Виталия Никола Ду
Импортер: ספץ תעשיות בע"מ
Штрих-код: 7290113860322
Срок годности: 15.11.2023
Дата производства: 15.11.2022

Покупателям предлагается вернуть товар в магазин, где он был приобретен, и получить соответственный возврат средств.

Потребителей с аллергией на молоко и другие аллергены, перечисленные в списке ингредиентов продукта, просят не употреблять их.

По согласованию с Тель-Авивской продовольственной службой при Министерстве здравоохранения импортер "ספץ תעשיות בע"מ" изымает продукт из каналов сбыта.

Контакт: [email protected]

054-6501070 Габи Суиса
 
 

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