



Минздрав: отзыв товара - батончики WELLNESS

Импортер "ספץ תעשיות בע"מ" призывает к возврату продукта батончик на основе цельных злаков с сушеными яблоками и клюквой.



В связи с жалобой потребителя было обнаружено наличие аллергена молочного типа, который не указан в информации об аллергене на этикетке продукта.



Название продукта: Цельнозерновой батончик с сушеными яблоками и клюквой



Бренд: WELLNESS

Вес: 126 грамм (6 х 21 грамм)

Производитель: Виталия Никола Ду

Импортер: ספץ תעשיות בע"מ

Штрих-код: 7290113860322

Срок годности: 15.11.2023

Дата производства: 15.11.2022



Покупателям предлагается вернуть товар в магазин, где он был приобретен, и получить соответственный возврат средств.



Потребителей с аллергией на молоко и другие аллергены, перечисленные в списке ингредиентов продукта, просят не употреблять их.



По согласованию с Тель-Авивской продовольственной службой при Министерстве здравоохранения импортер "ספץ תעשיות בע"מ" изымает продукт из каналов сбыта.



Контакт: [email protected]



054-6501070 Габи Суиса



