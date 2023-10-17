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Минздрав обязал больницы предоставить бесплатный час парковки
17.10.2023 00:24 Mignews

Минздрав обязал больницы предоставить бесплатный час парковки

Министерство здравоохранения дало указание больницам предоставить бесплатный час парковки для семей госпитализированных раненых.

Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава Шира Соломон.

Она отметила, что в  связи с войны "Харавот ха-барзель" многие раненые были доставлены в больницы общего профиля, и родственники регулярно их навещают.

Чтобы помочь семьям пострадавших, по указанию министра здравоохранения Уриэля Буссо в Минздраве решили  заложить в бюджет больниц возможность предоставить первый час бесплатной парковки на стоянке больницы каждому гражданину в течение ближайшего месяца.

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