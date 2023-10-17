



Минздрав обязал больницы предоставить бесплатный час парковки

Министерство здравоохранения дало указание больницам предоставить бесплатный час парковки для семей госпитализированных раненых.



Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава Шира Соломон.



Она отметила, что в связи с войны "Харавот ха-барзель" многие раненые были доставлены в больницы общего профиля, и родственники регулярно их навещают.



Чтобы помочь семьям пострадавших, по указанию министра здравоохранения Уриэля Буссо в Минздраве решили заложить в бюджет больниц возможность предоставить первый час бесплатной парковки на стоянке больницы каждому гражданину в течение ближайшего месяца.