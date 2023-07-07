



Минздрав модернизирует систему ЭКО в Израиле из-за перепутанных эмбрионов

В среду министерство здравоохранения опубликовало ряд рекомендуемых изменений в израильской системе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).



После резкого увеличения числа процедур ЭКО, проводимых в частных клиниках, Министерство здравоохранения решило, что необходимы дополнительные правила и рекомендации.

В министерстве подчеркнули необходимость обеспечения надлежащего качества и безопасности лечения пациентов. Это произошло через два месяца после того, как у ребенка, зачатого в медицинском центре “Ассута”, не было обнаружено генетической связи с отцом.



Эти события побудили генерального директора министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Това провести изучение системы ЭКО в Израиле и разработать соответствующие меры.



Команда ведомства изучила множество особенностей, включая структурные и финансовые сбои, которые привели к врачебной халатности.

Первой обнаруженной проблемой стал вопрос доступа к рынку. Установлено, что рыночные условия привели к тому, что люди отдают предпочтение частным клиникам перед государственными, что привело к увеличению рабочей нагрузки на частные клиники, а некоторые из них не работали должным образом.



Другой проблемой, связанной с рынком, является доступность, потому что нет централизованного планирования в отношении клиник, услуги стали сосредоточены вокруг двух крупных учреждений, расположенных в центре страны, что привело к нехватке клиник на периферии.



Первая рекомендация Минздрава – усилить конкуренцию между частными и государственными учреждениями. Это будет включать укрепление общественных отделений и повышение их привлекательности для пациентов. Одним из примеров было предоставление пациентам возможности выбирать, какой врач будет их посещать без дополнительной платы.



Другой рекомендацией стало улучшение стандартов и качества ухода и безопасности, а также усовершенствование работы клиник и лабораторий. Это означает особое внимание к мониторингу образцов и модернизации компьютерных систем для предотвращения ошибочной идентификации.

Продвижение программы, которая будет стимулировать клиники к улучшению соответствия различным элементам обучения персонала, оборудования, технологических массивов и развития инфраструктуры.



Дополнительные положения о предоставляемой помощи включают, например, определение максимального объема деятельности, разрешенного в каждой клинике, в соответствии с площадью, оборудованием и персоналом. Министерство также введет ограничение в 8000 циклов лечения на клинику в год, контролируя постепенное увеличение пропускной способности в других клиниках, чтобы не возникали долгосрочные проблемы с работой или длинные очереди.



Комитет надеется, что это позволит пациентам получить всестороннюю помощь и улучшить качество и безопасность лечения, а также повысить удовлетворенность пациентов. Одной из прямых рекомендаций является требование, чтобы все врачи клиники работали непосредственно в клинике, по крайней мере, неполный рабочий день.



Последняя рекомендация заключается в том, чтобы изменить механизмы оплаты, при которых врачу платят напрямую, когда лечение не входит в корзину медицинского страхования. Минздрав также изучит ценообразование в государственном секторе и стимулы, которые оно создает.