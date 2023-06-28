



Минздрав: купаться в ряде рек на севере опасно для здоровья



Министерство здравоохранения и министерство охраны окружающей среды предупредили об опасности купания в ряде рек на севере страны.



"Получены отклоняющиеся от нормы результаты анализа образцов, взятых из некоторых водоемов на севере страны для исследования состояния загрязнения воды", - сказано в заявлении.



В частности, заходить не рекомендовано в следующие реки:

Санир (Хацбани) - от Римского моста до реки Иордан.

Иордан – от Моста Йосеф до впадения в Кинерет.

Заки.

Эль Аль.

Бассейн Мешушим.

Джелабун - Водопад Двора.

Цальмон - Бассейн ха-Херув и мельница.

Кзив - Бассейн Эйн Тамир.

"Информация будет обновляться по мере необходимости", - добавили оба министерства.