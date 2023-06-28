Минздрав: купаться в ряде рек на севере опасно для здоровья
Министерство здравоохранения и министерство охраны окружающей среды предупредили об опасности купания в ряде рек на севере страны.
"Получены отклоняющиеся от нормы результаты анализа образцов, взятых из некоторых водоемов на севере страны для исследования состояния загрязнения воды", - сказано в заявлении.
В частности, заходить не рекомендовано в следующие реки:
- Санир (Хацбани) - от Римского моста до реки Иордан.
- Иордан – от Моста Йосеф до впадения в Кинерет.
- Заки.
- Эль Аль.
- Бассейн Мешушим.
- Джелабун - Водопад Двора.
- Цальмон - Бассейн ха-Херув и мельница.
- Кзив - Бассейн Эйн Тамир.