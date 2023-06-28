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Минздрав: купаться в ряде рек на севере опасно для здоровья
28.06.2023 20:55 Алина Груднева

Минздрав: купаться в ряде рек на севере опасно для здоровья


Министерство здравоохранения и министерство охраны окружающей среды предупредили об опасности купания в ряде рек на севере страны.

"Получены отклоняющиеся от нормы результаты анализа образцов, взятых из некоторых водоемов на севере страны для исследования состояния загрязнения воды", - сказано в заявлении.

В частности, заходить не рекомендовано в следующие реки:

  • Санир (Хацбани) - от Римского моста до реки Иордан.
  • Иордан – от Моста Йосеф до впадения в Кинерет.
  • Заки.
  • Эль Аль.
  • Бассейн Мешушим.
  • Джелабун - Водопад Двора.
  • Цальмон - Бассейн ха-Херув и мельница.
  • Кзив - Бассейн Эйн Тамир.
"Информация будет обновляться по мере необходимости", - добавили оба министерства.

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