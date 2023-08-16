



Минздрав: купание в озере Кинерет опасно для глаз

Министерство здравоохранения призвало граждан отказаться от купания в озере Кинерет.



По данным ведомства, вода может вызвать глазные инфекции.



За последние дни зафиксировано минимум три случая воспаления и рубцевания роговицы после купания в Кинерете. Это было вызвано микроспоридиями - паразитами, которые попали в воду.



Минздрав призвал всех, кто собрался купаться в озере, надеть специальные очки. При первых же симптомах необходимо обратиться за медицинской помощью.