



Минздрав Израиля предупредил о рисках медицинских процедур за границей

Министерство здравоохранения предупредило, что израильтяне, которые выезжают за границу, чтобы сэкономить на пластической хирургии, лечении зубов, пересадке волос и других процедурах, могут столкнуться с серьезными осложнениями, которые им придется лечить в израильских больницах. Некоторые возвращаются с серьезными инфекциями, пожизненными шрамами и даже рискуют жизнью.



После ряда полученных сообщений о тяжелых осложнениях и госпитализациях после проведения пластических операций и других видов лечения за границей, министерство здравоохранения подчеркивает, что их прохождение за границей в частных медицинских учреждениях может нанести вред здоровью и нанести серьезный ущерб. Турция является самой популярной страной для израильтян, которые ищут более дешевое лечение за границей.



Министерство рекомендовало израильтянам, которые, тем не менее, решили пройти лечение за границей, проверить показатели успешности медицинского учреждения, которое их проводит, и качество лечения, предлагаемого за границей. Очень важно убедиться, что процедуры выполняются согласно принятым протоколам.



“В Израиле существует отличная система общественного здравоохранения, которая предоставляет бесплатные услуги в рамках пакета медицинских услуг”, – сказал представитель министерства. “У жителей Израиля нет причин обращаться за медицинской помощью за границу, за исключением редких случаев, когда требуются особые навыки, которых здесь нет. Выезд за границу для лечения следует согласовывать с лечащим врачом в Израиле”.



Израильская организация эстетических пластических хирургов заявила в ответ на сообщение министерства, что приветствует “предупреждение чиновника о том, чтобы удержать общественность от прохождения медицинских процедур, проводимых за границей”.



“Последние шесть лет к нам поступают жалобы на осложнения от операций, проведенных за границей. Каждый год в среднем 80 израильтян, лечившихся за границей, доставляются в отделения неотложной помощи и к пластическим хирургам для лечения осложнений”, – утверждает организация.



Доктор Меир Коэн, председатель организации, объяснил, что “важно понимать, что каждая процедура сопряжена с риском и требует периода восстановления под наблюдением пластического хирурга, который заранее знает, как предотвратить и лечить осложнения. Это как водить машину без тормозов. Иногда удается остановиться, а иногда это заканчивается очень плохо и требует ремонта”.