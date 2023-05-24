



Минздрав Израиля: ни один человек в возрасте до 50 лет не умер от коронавируса

Бывший депутат Кнессета Моше Фейглин опубликовал в Твиттере документ, в котором Министерство здравоохранения признает, что среди людей в возрасте от восемнадцати до пятидесяти лет без хронических заболеваний не было бы смертей от коронавируса.



Это ответное письмо Министерства здравоохранения на обращение адвоката Ури Шаави, которое поставил под вопрос политику карантина и вакцинации, введенную правительством и министерством здравоохранения во время эпидемии коронавируса.



В документе адвокат Шааби запросил данные о среднем возрасте скончавшихся в результате коровируса с сегментацией на привитых, непривитых и тех, у кого срок действия вакцинации истек на момент смерти.



На вопрос адвоката Шаби о том, сколько смертей было среди больных коронавирусом в возрасте до пятидесяти лет, не страдающих сопутствующими заболеваниями, в Минздраве ответили, что среди этой группы населения не зарегистрировано ни одного летального исхода.



Минздрав при этом подчеркивает, что в его распоряжении нет всей полноты данных о хронически больных, поскольку не все сообщали о своих заболеваниях.