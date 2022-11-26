



Минздрав: Информация относительно продукта "Оранжевый суп"

Информация относительно продукта "Оранжевый суп" фирмы «Санфрост» (Sunfrost)



Компания «Санфрост» желает довести до сведения потребителей, что в ряде пакетов продукта «Оранжевый суп» (штрих-код 7290000103839), со сроком годности до 19.10.2024, расфасован продукт «Зеленый суп».



Компания уточняет, что информация об аллергенах и маркировка кошерности двух продуктов идентичны. Ошибка только в упаковке, и продукт безопасен в использовании.

Это объявление относится только к вышеуказанному продукту и конкретной дате.

Остальные продукты с остальными датами в норме.



Всем, у кого есть пакет оранжевого супа с этой датой, предлагается связаться с горячей линией службы поддержки клиентов «Санфрост» по телефону 1-800-282-844 для получения информации и кредитного ваучера.

Мы приносим свои извинения и будем продолжать работать над обеспечением качества нашей продукции.



Компания «Санфрост»



