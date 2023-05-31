



Минздрав: электронные сигареты могут содержать опасные наркотики

Продаваемые в киосках или соцсетях электронные сигареты могут содержать опасный синтетический наркотик "Найс Гай" и психоактивный препарат.



Такое предупреждение сделало министерство здравоохранения Израиля.



В ходе исследования в электронных сигаретах выявили незаконные синтетические наркотики под названием ADB-BUTINACA и MDMB-4en-Pinaca. Эксперты предупреждают, что эти вещества являются очень токсичными, опасными для здоровья и даже могут вызвать смерть.



"Электронная сигарета вызывает привыкание, вредна для здоровья и не является средством отвыкания от никотина. Не смотря на то, что они работают благодаря механизму испарения жидкости, а не сжигания табака, как обычные сигареты, в большинстве случаев испаряющаяся жидкость содержит большое количество никотина и других вредных веществ. Это вещества воздействуют на дыхательную систему и могут вызывать рак и нанести другой вред здоровью", - предупреждает минздрав.



По данным ведомства, никотин влияет на развивающийся мозг подростков в возрасте до 20 лет, вызывая расстройства внимания, ухудшение памяти, тревогу, депрессию и психические расстройства, а также влияет на артериальное давление и частоту сердечных сокращений.



"Использование электронной сигареты наносит вред окружающим и, особенно, маленьким детям. Пар, выходящий из электронных сигарет, представляет собой брызги крошечных капель. Эти капли содержат никотин, тяжелые металлы и различные химические вещества, которые попадают на одежду, мебель и пол. Они выделяют в окружающую среду токсичные газы даже через несколько дней после использования", - добавили в министерстве.