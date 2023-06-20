



Минздрав больше не будет финансировать тесты на коронавирус

Министерство здравоохранения доводит до сведения общественности, что с начала июля официальные тесты на антиген больше не будут проводиться за счет государственного финансирования через Минздрав.



В связи с уменьшением масштабов эпидемии коронавируса в Израиле и во всем мире Министерство здравоохранения работает над переводом структур по борьбе с короновирусом в рамки существующей системы здравоохранения. С 6 июля 2023 г. проведение официальных тестов на антиген больше не будет финансироваться государством через Министерство здравоохранения.



Больничные кассы будут проводить тесты на коронавирус для своих клиентов в соответствии с медицинской необходимостью, в том числе с целью предоставления лекарств для лечения пациентов с коронавирусом и предотвращения ухудшения состояния.



Кроме того, ПЦР-тесты и тесты на антиген, в том числе дистанционно контролируемые домашние тесты, могут проводиться за счет частного финансирования поставщиками данных услуг, получившими на это разрешение, при условии, что они желают продолжать их выполнение. Ресурсы, которые будут сэкономлены благодаря этому решению, позволят сосредоточить усилия на укреплении общественного здравоохранения.



