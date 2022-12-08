Новости » Здоровье
08.12.2022 17:01 Наталья Богинская

Миноциклин может окрашивать кости и зубы в черный цвет – реальный случай

Арчи, который в TikTok известен под ником @archiebeshort, заявил в своем видео, что кости в редких случаях могут стать черными. Он сообщил, что обнаружил это у себя, когда пошел к дантисту.

“Кости в моем теле черные, и это потому, что у меня так называемая миноциклиновая болезнь черных костей”, – сказал он.

Арчи в течение многих лет принимал миноциклин – тетрациклиновый антибиотик для лечения прыщей. В итоге когда у Арчи начали резаться зубы мудрости, стал виден побочный эффект препарата – зубы выросли черными.  Как предполагает врач Арчи, его череп и большая часть костей тоже имеют черный цвет.

В отчете о клиническом случае в Clinics in Orthopedic Surgery говорится, что миноциклиновая болезнь черной кости является редким явлением. В настоящее время нет сообщений о медицинских проблемах, связанных с этим заболеванием.

“Оказывается, миноциклин может окрашивать ваши кости. Мой скелет действительно классный”, – впечатлен Арчи.
 

@archiebeshort This is my video! It was intended for this account originally. Oops! #raredisease #blackbones ♬ original sound - Archie
Начавшись, процесс изменения цвета становится быстрым и необратимым. Однако, но болезнь является довольно доброкачественной и не сопровождается некрозом тканей или другими неприятными последствиями.

Черный цвет возникает, когда сульфат железа связывается с лекарством и окисляется в костях, которые все еще растут, заявила команда, изучившая пять случаев редкого заболевания в Клинике ортопедической хирургии.
 

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