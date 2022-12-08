



Миноциклин может окрашивать кости и зубы в черный цвет – реальный случай

Арчи, который в TikTok известен под ником @archiebeshort, заявил в своем видео, что кости в редких случаях могут стать черными. Он сообщил, что обнаружил это у себя, когда пошел к дантисту.



“Кости в моем теле черные, и это потому, что у меня так называемая миноциклиновая болезнь черных костей”, – сказал он.



Арчи в течение многих лет принимал миноциклин – тетрациклиновый антибиотик для лечения прыщей. В итоге когда у Арчи начали резаться зубы мудрости, стал виден побочный эффект препарата – зубы выросли черными. Как предполагает врач Арчи, его череп и большая часть костей тоже имеют черный цвет.



В отчете о клиническом случае в Clinics in Orthopedic Surgery говорится, что миноциклиновая болезнь черной кости является редким явлением. В настоящее время нет сообщений о медицинских проблемах, связанных с этим заболеванием.



“Оказывается, миноциклин может окрашивать ваши кости. Мой скелет действительно классный”, – впечатлен Арчи.



Начавшись, процесс изменения цвета становится быстрым и необратимым. Однако, но болезнь является довольно доброкачественной и не сопровождается некрозом тканей или другими неприятными последствиями.Черный цвет возникает, когда сульфат железа связывается с лекарством и окисляется в костях, которые все еще растут, заявила команда, изучившая пять случаев редкого заболевания в Клинике ортопедической хирургии.