



Министерство по делам ветеранов Украины поддерживает лечение каннабисом

Министерство по делам ветеранов поддерживает законопроект №7457 о регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, научных и промышленных целях.



"Предоставление разрешения на контролируемое производство и применение медицинского каннабиса в Украине стало бы проявлением гуманности к гражданам, испытывающим постоянные душевные, телесные или фантомные боли", - говорится в заявлении министерства.



Отмечается, что в период широкомасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины стала критической потребность в применении медицинского каннабиса военнослужащими, получившими тяжкие телесные повреждения, в частности, потерявшими конечности или получившими посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).



"Украина как цивилизованное государство должна разработать четкие правила выработки и обращения каннабиса в медицинских целях, как это сделали такие ведущие страны как Финляндия, Франция, Германия, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Словакия и др. При этом очень важно урегулировать четкий порядок контроля и учета производителей растений для передачи их в дальнейшую работу фармацевтам и ученым", - заявили в Минветеранов.



Подчеркивается, что именно это предлагается проектом закона №7457 "О регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны".