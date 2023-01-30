



Минфин требует отменить право на сиделку для трети пожилых израильтян

Министерство финансов предлагает отменить право на домашнюю сиделку примерно для трети пожилых людей, находящихся на учете в социальных службах. Это означает, что в течение трех лет более 100 000 пенсионеров не смогут получить сиделку на дому, сообщает газета Калькалист.



Согласно предложению, пожилые люди, находящиеся на 1 и 2 уровнях сестринского ухода, не смогут получать уход на дому, а только значительно уменьшенное пособие в виде денег или других услуг. Согласно другому пункту предложения, около полумиллиарда шекелей из фондов по уходу будут переведены в фонды здравоохранения. Кроме того, большая сумма будет переведена из пособий для пожилых людей на финансирование услуг для пожилых людей в районах по месту проживания в рамках деятельности министерства социального обеспечения.





В 2018 году была принята реформа пособий по уходу, которая должна была добавить два миллиарда шекелей к ежегодным расходам. В Битуах Леуми приложили большие усилия, чтобы обеспечить эти права, и до прошлого года выплаты Национального страхования увеличились с 7 миллиардов до 13 миллиардов в год, то есть на шесть миллиардов.



Законопроект, представленный минфином по этому вопросу, направлен на то, чтобы вернуть значительную часть денег в казну за счет пособий. Наиболее существенным аспектом является то, что престарелые, находящиеся на уровнях 1 и 2, не смогут иметь сиделку на дому. Им придется выбирать между значительно уменьшенной денежной выплатой и другими услугами, например, дневным центром.