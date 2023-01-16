



"Миллиард заразится, миллионы умрут"

Тест, проведенный Университетом Гонконга, предсказывает пессимистический прогноз последствий эпидемии коронавируса. Согласно подсчетам, к марту более миллиарда китайских граждан будут заражены короной и более миллиона умрут от этой болезни.



Пессимистический прогноз относительно последствий коронавируса в Китае: согласно сообщениям Министерства здравоохранения Китая, ситуация в регионе ухудшается. За последнюю неделю стало известно, что от болезни и ее осложнений умерло около 60 000 человек. Тем временем, кладбища сообщают о полной заполненности, и феномен кремации по всему Китаю также расширяется, а больницы не могут принять всех нуждающихся в помощи.



В эти дни Министерство здравоохранения Китая призывает граждан не навещать своих родителей во время китайского Нового года, также известного как "Праздник весны", который должен состояться в январе. По оценкам Университета Гонконга, к марту более миллиарда китайских граждан будут заражены короной, и более миллиона умрут от этой болезни.



"Ситуация там катастрофическая", - говорит Юваль Винерев, владелец консалтинговой компании Crystal 8 и ведущий подкаста "Понимание Китая", который жил в этом районе до 3 лет назад. "Когда начался вирус короны, я вернулся в Израиль, но у меня там много друзей, они говорят, что все были заражены. Как только Китай открыл ворота и снял ограничения - там начались сумасшедшие вспышки. Цифры, которое публикует правительство, не соответствует действительности. Они учитывают только тех, кто умер в больницах, но не тех, кто умер дома. Кроме того, они учитывают только тех, кто умер только от короны, а не тех, кто страдал от основных заболеваний, заразился короной и умер", - утверждает Винерев.