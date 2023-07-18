



Миф о более высокой устойчивости алкоголиков к "зелью" развенчан - исследование

Считается, что люди с алкоголизмом дольше не пьянеют, поскольку регулярно употребляют горячительные напитки. Но на самом деле, привычки выпивать много алкоголя приводят их в состояние глубокого опьянения с потерей когнитивных и двигательных функций.



Согласно недавнему исследованию, эти функции у алкоголиков могут быть еще более нарушены, чем у других людей после употребления такого же количества алкоголя. Результаты этого исследования, развенчивающего миф об устойчивости алкоголиков к "зелью", были опубликованы в рецензируемом научном журнале Alcoholism Clinical and Experimental Research.



Исследователи стремились изучить, как употребление алкоголя повлияет на когнитивные и двигательные функции людей с алкоголизмом, исходя из предположения, что у сильно пьющих людей нарушения будут меньше.



Логика этого широко распространенного мнения заключается в том, что сильнопьющие более привыкли к алкоголю и его последствиям по сравнению с менее пьющими и, следовательно, менее чувствительны.



Чтобы выяснить это, исследователи из Чикагского университета собрали три группы участников, все из которых были молодыми людьми в возрасте от 21 до 35 лет и имели разные привычки употребления алкоголя.



Участников разделили на группы по принципу количества регулярно выпиваемого алкоголя:



Слабопьющие — выпивают не больше шести порций за один редкий запой.

Сильно пьющие — регулярно выпивают не менее 10 порций алкоголя в неделю с 1-5 эпизодами пьянства в неделю.

Алкоголики — употребляют 28 порций алкоголя в неделю и не менее 11 случаев запоя каждый месяц.



Перед их тестированием участники каждой группы должны были воздерживаться от алкоголя и наркотиков в течение 48 часов и от еды, кофеина и сигарет в течение трех часов. Затем им дали закуски и алкоголь.



Результаты показали, что при употреблении четырех-пяти порций алкоголя — достаточной дозы, чтобы показания алкотестера составили 0,08%-0,09% — алкоголики, действительно показали меньшие нарушения двигательных и когнитивных функций, чем другие группы.



Но алкоголики, как правило, выпивают за раз гораздо больше, не менее 7-8 порций, что дает показания алкотестера примерно 0,13%.



Так что же происходит, когда алкоголики, выпивают свое обычное количество? Здесь исследователи отметили, что у них наблюдались значительные нарушения — на самом деле, они были более ослаблены, чем другие группы.



Даже через три часа участники с алкогольным расстройством не протрезвели, и состояние сильного опьянения длилось довольно долго.