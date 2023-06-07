



Метод Фельденкрайза: Как Бен-Гурион вылечил боль в спине

В 75-й День независимости Израиля Государственный архив опубликовал исключительное письмо, которое прибыло в офис тогдашнего премьер-министра Давида Бен-Гуриона в 1957 году. Автором был Джек Яаков Коэн, житель Тель-Авива, который представился профессиональным массажистом и предложил лечить Бен-Гуриона и помочь ему избавиться от частых болей в спине, от которых тот страдал. Неизвестно, принял ли Бен-Гурион это предложение, но известно, что в то время Бен-Гурион уже лечил боль в спине по методу доктора Моше Фельденкрайза.



Летом 1957 года Бен-Гурион впервые был сфотографирован стоящим на голове, и известно, что он смог добиться этого благодаря методу Фельденкрайза, который регулярно работал с первым премьер-министром Израиля. Бен-Гурион неоднократно хвалил Фельденкрайза, утверждая, что тот “хорошо знает свою работу” и “разбирается в анатомии лучше, чем любой врач, которого я встречал в своей жизни”. Бен-Гурион также сказал: “Перед Синайской войной я страдал от люмбаго (острой боли в пояснице), и он вылечил меня”.



“Почему я заставил его встать на голову? Весь мир выступил против этого”, – вспоминал Фельденкрайз. “Но я сказал Бен-Гуриону: “Посмотри, у тебя маленькое тело. Ты никогда не гордился своим телом, поэтому пренебрегал им в юности. Поэтому я хочу, чтобы ты сделал то, что, как ты думаешь, ты не можешь вообще не делать”.



“Бен-Гурион ответил: “Стойка на голове”. Поэтому я говорю ему: “Ты сделаешь стойку на руках и увидишь, что у тебя это получится лучше, чем у большинства”. После того, как он справился со стойкой на руках, он был в восторге”, – рассказал врач.



Фельденкрайз писал свою докторскую диссертацию по физике в Великобритании, где получил серьезную травму колена во время футбольного матча. Врачи рекомендовали операцию, но Фельденкрайз отказался и научился ходить по-другому. Это пробудило в нем интерес к анатомии, физиологии и связям между мозгом, нервной системой и двигательными функциями, что привело его к разработке своего метода.



Он опубликовал свой метод в нескольких книгах, которые были переведены на многие языки, а затем сертифицировал 13 студентов как инструкторов своего метода. Его метод все еще живет и существует благодаря примерно 1000 инструкторов по всему миру, которые продолжают его преподавать. В то время Фельденкрайз уже был известным терапевтом, но медицинский мир не воспринимал его всерьез. Пять лет спустя профессор Аарон Кацир, один из ведущих ученых Израиля, порекомендовал его Бен-Гуриону, который затем встретился с Фельденкрайзом, и его лечение помогло ему избавиться от болей в спине. Согласно методу Фельденкрайза, тело является средством связи с мозгом, и поэтому, когда тело набирает силу, укрепляется и мозг.



“Метод основан на науке, но он также оставляет место для наблюдения и личного опыта”, – говорит Эйтан Сариг, 66-летний инструктор метода Фельденкрайза и бывший председатель Международной федерации Фельденкрайза (IFF) в Израиле. “Лечение проводится медленно, потому что только с помощью медленных движений мы можем слушать дыхание пациента и видеть, как воздух вдыхается и выдыхается. Мы также делаем много повторяющихся движений, и требуются навыки самонаблюдения”.



“Фельденкрайз считал, что важно смотреть на человека, а не только на его симптомы”, – добавил он. “Практик изучает, что клиент делает изо дня в день, как он говорит и какой у него язык тела”.



По словам Сарига, метод помогает людям всех возрастов.



“Ко мне приходили младенцы с нарушениями развития и дети с симптомами церебрального паралича или эмоциональными трудностями. Однажды я лечил группу, в которую входил пятилетний ребенок с низкой самооценкой, который все время смотрел в землю”, – рассказывает он. “Во время лечения мы его приняли и предоставили ему комнату, в которой он нуждался. Через год после начала лечения мы увидели, что с нами в кругу сидит совсем другой ребенок: прямо, смотрит на участников группы и не боится высказывать свое мнение. Его самооценка изменилась”.