



Метеозависимые, держитесь! Землю накрыла сильная магнитная буря

Обращаемся к метеозависимым людям: друзья, держитесь! Землю уже накрыла сильная магнитная буря, и завтра она тоже продолжится.



Её пик - с 09:00 до 12:00. А с 12:00 до 15:00 будет возбуждена магнитосфера.



Если вы вдруг начнете чувствовать себя хуже чем обычно - причина именно в солнечной активности. Отдыхайте, пейте больше воды и проводите время на свежем воздухе.



Надо сказать, что впервые в истории мощное извержение на Солнце ударило одновременно по Земле, Марсу и Луне



В новой статье, опубликованной в издании Geographical Research Letters, ученые сообщили о том, что сразу несколько космических аппаратов впервые в истории зафиксировали попадание солнечных частиц одновременно на Землю, Марс и Луну.



После сильной вспышки на Солнце произошел мощный корональный выброс массы и оказалось, что солнечные частицы имеют такую энергию, которая способна пробить магнитное поле Земли.