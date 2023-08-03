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Метеозависимые, держитесь! Землю накрыла сильная магнитная буря
03.08.2023 10:57 Mignews | фото: pixabay.com

Метеозависимые, держитесь! Землю накрыла сильная магнитная буря

Обращаемся к метеозависимым людям: друзья, держитесь! Землю уже накрыла сильная магнитная буря, и завтра она тоже продолжится.
 
Её пик - с 09:00 до 12:00. А с 12:00 до 15:00 будет возбуждена магнитосфера.

Если вы вдруг начнете чувствовать себя хуже чем обычно - причина именно в солнечной активности. Отдыхайте, пейте больше воды и проводите время на свежем воздухе.

Надо сказать, что впервые в истории мощное извержение на Солнце ударило одновременно по Земле, Марсу и Луне

В новой статье, опубликованной в издании Geographical Research Letters, ученые сообщили о том, что сразу несколько космических аппаратов впервые в истории зафиксировали попадание солнечных частиц одновременно на Землю, Марс и Луну. 

После сильной вспышки на Солнце произошел мощный корональный выброс массы и оказалось, что солнечные частицы имеют такую энергию, которая способна пробить магнитное поле Земли. 

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