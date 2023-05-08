



Месяц осведомленности о раке кожи: Смертность от меланомы в Израиле снижается

Тридцать лет назад Австралия, Новая Зеландия и Израиль возглавляли список заболеваемости меланомой — наименее распространенной, но наиболее опасной формой рака кожи. Статистические данные за 2020 год показывают, что Австралия и Новая Зеландия по-прежнему занимают самые высокие места по диагнозам меланомы, в Новой Зеландии было больше всего смертей от меланомы, за ней следует Норвегия. Израиль даже не входит в первую двадцатку ни в одном из списков.



“Сейчас Израиль занимает 22-е место по диагнозам меланомы и 31-е место по количеству смертей от меланомы”, – говорит Ира Толчин, отвечающая за кампании по продвижению здоровья и благополучия Израильской онкологической ассоциации.



Число диагнозов меланомы в Израиле остается довольно постоянным – около 2000 в год, несмотря на рост населения Израиля, и число смертей от меланомы продолжает снижаться. Успех Израиля зависит от двух взаимосвязанных факторов: раннего обучения и ранней диагностики.



“По данным за 2019 год, было зафиксировано 1800 новых случаев. Но 92% были диагностированы на ранней стадии, что значительно повышает шансы на излечение”, – говорит Толчин.



Во время ежегодной Недели осведомленности о профилактике и выявлении рака кожи, проводимой ICA в июне, каждый израильтянин имеет право на бесплатное обследование на ранней стадии через национальную систему здравоохранения.



“Что касается уровня заболеваемости меланомой, национальный раковый регистр Израиля показывает небольшое, но значительное снижение с 2014 года среди мужчин, в то время как среди женщин уровень заболеваемости остается постоянным”, – говорит доктор Халаф Кридин, заведующий отделением дерматологии в Медицинском центре Галилеи.



“Уровень смертности от меланомы снизился за последнее десятилетие”, – говорит он. “Это коррелирует с увеличением числа диагнозов заболевания на ранней стадии, когда оно ограничено кожей и его можно легко лечить простым иссечением. При раннем удалении рак не попадает через глубокие слои кожи в кровь”.



“Кампании по повышению осведомленности принесли свои плоды, и люди стали более осторожными и проходят обследование у дерматологов”, – считает Кридин.



По его словам, еще одной причиной снижения смертности от меланомы являются достижения в области иммунотерапии за последнее десятилетие для лечения метастатической меланомы, которая распространилась на другой орган.



“Израиль был одной из первых стран, принявших эти технологии для лечения метастатической меланомы, они все еще доступны не во всех странах”, – говорит он.



Кридин напоминает, что хотя меланома является наиболее опасным для жизни раком кожи, наиболее частыми формами на сегодняшний день являются базально-клеточная карцинома и плоскоклеточная карцинома.



Чтобы избежать любого типа рака кожи, Кридин и Толчин рекомендуют следующие советы:

Избегайте пребывания на солнце с 10:00 до 16:00. Ищите как можно больше тенистых мест.

Носите солнцезащитные очки и головной убор, закрывающий голову, уши и шею.

Выбирайте защитные купальники, особенно для детей.

Наносите солнцезащитный крем, желательно с SPF 50 или выше, чтобы блокировать как UVA, так и UVB, и наносите повторно каждые два-три часа.

Каждый месяц осматривайте себя перед зеркалом и ежегодно проходите осмотр у дерматолога. Ищите изменения в цвете, размере и геометрии существующих родинок или других пятен и проверяйте наличие новых.

Людей с факторами риска (меланома в личном или семейном анамнезе, светлая кожа, светлые или рыжие волосы, большое количество веснушек) следует обследовать чаще.

Пейте много воды.

Никогда не используйте солярий.

Толчин подчеркивает: “Здорового загара не существует. Вам может понадобиться 10 минут пребывания на солнце, чтобы получить витамин D, но когда кожа меняет цвет, гормон мелатонин предупреждает нас об изменениях ДНК, и это хорошая почва для появления рака. Люди, которые легко обгорают, рискуют больше, но даже люди с темной кожей находятся в опасности”.