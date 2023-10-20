



Медики определили продукты, которые способствуют образованию камней в почках

Медики определили продукты, которые способствуют образованию камней в почках. Эти выводы сопровождаются важными рекомендациями.



1. Не злоупотребляйте кофе. Кофе занимает первое место в списке виновников образования камней в почках, поскольку оно связано с выведением кальция из организма, что потенциально приводит к его отложению в почках. Чтобы снизить этот риск, эксперты советуют употреблять кофе с молоком.



2. Избегайте черного чая и сладких газированных напитков. Крепкий черный чай и сладкие газированные напитки также считаются опасными с точки зрения образования камней в почках.



3. Умеренное потребление мяса, спаржи, квашеной капусты и бобовых. Эксперты рекомендуют избегать чрезмерного потребления мяса и мясных продуктов, спаржи, квашеной капусты и бобовых из-за содержания в них мочевой кислоты и пурина, которые могут способствовать развитию камней в почках.



4. Следите за потреблением соли. Не рекомендуется пересаливать пищу, поскольку чрезмерное потребление соли связано с образованием камней. Когда организм изо всех сил пытается вывести соль, отложения могут накапливаться в кишечнике и почках.



5. Будьте осторожны с морепродуктами, арахисом и шоколадом. Врачи настоятельно советуют ограничить потребление морепродуктов, арахиса и шоколада, поскольку они содержат высокий уровень оксалатов, что может привести к накоплению кальция и натрия в почках.



6. Молочные продукты в умеренных количествах. Хотя молочные продукты обычно считаются полезными, людям, склонным к образованию камней в почках, следует ограничить их порции.



7. Пейте больше жидкости. Чтобы очистить почки и предотвратить образование камней в почках, медики рекомендуют потреблять 2–3 литра жидкости в день. Сюда должна входить питьевая вода, соки и первые блюда.