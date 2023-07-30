



Медики назвали лучшие продукты для снижения холестирина

Высокий уровень плохого холестерина – вреден для артерий. Если кровеносные сосуды содержат слишком много холестерина, они могут "засориться", что увеличивает риск возникновения проблем со здоровьем – от сердечных заболеваний и до инсульта.



Эксперт по диетическому питанию врач Сунни Патель в комментарии популярному британскому онлайн-изданию назвал 10 лучших, с точки зрения доказательной медицины, продуктов для снижения высокого уровня холестерина, пишет Express.