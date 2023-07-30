Медики назвали лучшие продукты для снижения холестирина
Высокий уровень плохого холестерина – вреден для артерий. Если кровеносные сосуды содержат слишком много холестерина, они могут "засориться", что увеличивает риск возникновения проблем со здоровьем – от сердечных заболеваний и до инсульта.
Эксперт по диетическому питанию врач Сунни Патель в комментарии популярному британскому онлайн-изданию назвал 10 лучших, с точки зрения доказательной медицины, продуктов для снижения высокого уровня холестерина, пишет Express.
- Овес и цельные зерна: ячмень, лебеда, коричневый рис и цельнозерновой хлеб, содержат клетчатку и питательные вещества, поддерживающие здоровье сердца.
- Жирная рыба : скумбрия, сардины и форель – отличный источник омега-3 жирных кислот.
- Орехи: как и в жирной рыбе, жиры, скрытые в орехах, полезны для сердца.
- Бобовые: фасоль или чечевица – идеальные варианты. Бобовые могут быть равноценной замене животного белка с высоким содержанием насыщенных жиров, повышающих уровень плохого холестерина.
- Фрукты и ягоды: яблоки, апельсины, виноград, клубника и черника, богатые растворимой клетчаткой и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца.
- Овощи богаты клетчаткой и другими питательными веществами и являются основным продуктом диеты, что снижает уровень холестерина.
- Авокадо : этот фрукт может помочь повысить уровень хорошего холестерина, а также снизить уровень плохого.
- Оливковое масло – богата мононенасыщенными жирами и антиоксидантами и является хорошей альтернативой насыщенным жирам во время приготовления пищи или в заправках для салатов.
- Соевые продукты: от тофа до соевого молока, соевые продукты содержат растительные соединения, изофлавоны, которые могут помочь снизить уровень плохого холестерина.
- Черный шоколад с высоким содержанием какао (70% и более) содержит антиоксиданты и флавоноиды, которые могут оказать положительное влияние на здоровье сердца.