



Медицинский центр “Шиба” вошел в список 20 "самых умных больниц мира"

Медицинский центр "Шиба" в Рамат-Гане третий год подряд включается журналом Newsweek в список 20 самых умных больниц мира, заняв в этом году 13-е место. Почти все больницы, занявшие более высокие места, чем "Шиба", находятся в США, за исключением Каролинской больницы в Сольне (Швеция) и “Шарите” в Берлине.



За последний год "Шиба", крупнейший медицинский центр в Израиле и на Ближнем Востоке, завершила разработку и быстрое внедрение в клиническую практику целого ряда цифровых технологий здравоохранения и платформ искусственного интеллекта. Через свое инновационное подразделение ARC (Accelerate, Redesign, Collaborate) цифровые и интеллектуальные решения, инкубированные в "Шибе", используются внутри компании и в больницах по всему миру.



Рейтинг "умных" больниц, составленный Newsweek совместно со Statista, включает оценку больниц высокопоставленными чиновниками в области цифровых технологий и информации, экспертный опрос директоров и экспертов в области "умных" больниц, а также международный опрос ведущих специалистов в этой области. Больницы ранжируются по уровню развития и лидерству в использовании электронных функций, телемедицины, цифровой визуализации, искусственного интеллекта и робототехники.



Кроме того, кардиологическое, онкологическое, нейрохирургическое и гастроэнтерологическое отделения “Шиба” вошли в топ-50 рейтинга лучших специализированных больниц мира на 2023 год, составленного журналом Newsweek.