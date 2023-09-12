



Медицинский центр "Меир" представляет: поворот плода

Что такое тазовое предлежание? Опасны ли естественные роды в таких условиях? Что такое поворот плода, кто и где имеет право его выполнять? Обязательно ли ребенок, который не перевернулся, станет непослушным упрямцем? Доктор Михаль Мозер, старший специалист по гинекологии и акушерству медицинского центра «Меир» из группы «Клалит» отвечает на все вопросы и приводит статистические данные.



«На 40-й неделе беременности выяснилось, что ребенок терпеливо ждет встречи с нами головкой вниз», — рассказывает Ноа Коэн, которая на этой неделе родила третью дочь в медицинском центре «Меир». «В последний момент ребенок перевернулся, и я беспокоилась всё больше и больше. Я прошла кесарево сечение во время первых родов и опасалась очередной операции. К счастью, доктор Михаль Мозер, которая ухаживала за мной, ни на мгновение не отказывалась от возможности естественных родов. Ее золотые руки, профессионализм, а также сотрудничество с рефлексотерапевтом Орталь Бровин-Хен, сотворили волшебство: малышка перевернулась в нужное положение, и на следующий день я испытала волнующие роды», — описывает Коэн.



Для большинства плодов на 34-й неделе беременности характерно головное предлежание, однако 3-4% остаются в тазовом предлежании до рождения. Это ситуация, при которой ведущей частью плода, лежащей над шейкой матки, является не его головка, а ягодицы или ножки. В большинстве случаев причина тазового предлежания неясна, но существуют факторы риска, которые способствуют возникновению этого состояния: врожденные дефекты матки, миомы, расположение плаценты, дефекты плода, преждевременные роды, обилие или недостаток околоплодных вод, многоплодная беременность и многое другое. При этом исследования показывают, что в большинстве случаев нет особой причины, по которой плод остался в тазовом предлежании. Не исключено, что ребенок просто решил не прилагать усилий, оставшись в принятом ранее положении.



Важно понимать, что вагинальное рождение плода при тазовом предлежании существенно увеличивает частоту возможных родовых осложнений как для матери, так и для новорожденного. Поэтому роды в тазовом предлежании вот уже более 20 лет считаются менее предпочтительными и в Израиле, и во всём мире. Что касается плода, основные риски возникают при извлечения головки малыша после того, как его тело уже находится снаружи. Иногда это приводит к недостаточному снабжению плода кислородом, что чревато серьезными повреждениями и даже гибелью. Основными рисками для матери являются повышенное кровотечение, разрыв промежности, который может привести к дисфункции сфинктера, или разрыву шейки матки.



Кто имеет право производить поворот плода? Где он проводится и на какой неделе беременности?

Поворот плода – операция, которую выполняет врач, специалист в области акушерства и гинекологии, который прошел обучение и аттестацию. Операция проводится в смотровой комнате, расположенной в родильном зале. В ходе этого процесса врач, осуществляющий переворот, при помощи умеренного и регулярного давления на живот роженицы переворачивает плод из тазового предлежания в головное, поднимая заднюю часть плода вверх и в сторону, и аккуратно поворачивая плод так, чтобы его голова сместилась вниз, к тазу матери.



Это внешняя процедура, может сопровождаться терпимыми болями. Во время процедуры врач подробно разъясняет происходящее, активно сотрудничая с беременной женщиной и ее сопровождающим. Конечно же, процесс может быть прерван по требованию пациентки. Процедура проводится под ультразвуковым контролем, и при необходимости беременной женщине могут предоставить лекарство для расслабления матки. Важно помнить, что восстановление после кесарева сечения, которое является самым безопасным способом рождения плода в тазовом предлежании, сопряжено со значительными болями. Кроме того, кесарево сечение — это хирургическая операция, которая несет в себе риски, как и любая другая хирургическая процедура.



Уровень риска при внешнем повороте плода очень низок и составляет менее 1%, особенно когда поворот выполняется квалифицированным специалистом, в подходящее время, в ходе ультразвукового мониторинга плода и в месте, где при необходимости можно оказать неотложную помощь новорожденному (помещение возле родильного зала с быстрым доступом в операционную). Именно поэтому внешний поворот плода проводится только в больнице, а не в клиниках за ее пределами. В связи с этим и во избежание преждевременных осложнений рекомендуется выполнять наружный поворот следует примерно на 37-й неделе. Возможными осложнениями, которые могут возникнуть во время или после операции, являются отделение плаценты, дистресс плода или потеря вод. Иногда наблюдаются временные изменения сердечного ритма плода, обычно в результате легкого давления на головку плода во время операции. Как правило, эти изменения сердечного ритма быстро проходят и не представляют опасности для плода. По окончании успешной процедуры поворота необходимость в дальнейших вмешательствах обычно отпадает и плод остается в головном предлежании до самих родов.



Медицинский центр «Меир» – специалисты по повороту плода

Следует отметить, что показатели успешности внешнего поворота плода в центре «Меир» выше, чем те, которые описаны в медицинской литературе. Медицинский центр «Меир» занимается внешними поворотами уже более 40 лет, и средний показатель успеха составляет около 75%. Доктор Хагай Канти, бывший директор родильного зала центра «Меир», который перед выходом на пенсию являлся одним из лидеров в этой области в Израиле, обучил всю старшую акушерскую бригаду проведению данной процедуры. В наш родильный зал приезжают врачи-специалисты со всей страны, чтобы научиться всем аспектам внешнего поворота плода.



Немного статистики:



Для женщин старшего возраста (при первых родах) успех процедуры составляет 50-60% (в мировой медицинской литературе — 40%).

Для многодетных женщин (при повторных родах) вероятность успеха составляет 70-85% (в мировой литературе — 64%).



Стереотипы, касающиеся поворота плода

Непросто произвести поворот во время первой беременности — да, сложно, но возможно! Плод нельзя поворачивать, пусть ребенок рождается так, как он хочет — право выбора предоставляется каждой рожающей женщине. При тазовом предлежании пришедшая в срок роженица, не заинтересованная в повороте плода, будет заранее записана на плановое кесарево сечение. Роженица, заинтересованная в повороте плода, запишется на процедуру. Если поворот будет неудачным, что происходит в меньшинстве случаев, ей будет назначено плановое кесарево сечение. Поза свечи или другие альтернативные методы способствуют повороту плода — показатели успеха таких методов ниже, чем показатели успеха медицинского внешнего поворота. Особенно в медицинском центре «Меир», который является центром, специализирующимся на этой операции. Плод может развернуться обратно — частично верно. Есть вероятность обратного поворота плода после процедуры, она невелика, но существует, в связи с чем роженица будет находиться под наблюдением. Если плод вернется в тазовое предлежание, можно назначить повторную внешнюю процедуру поворота, после чего можно рассмотреть возможность индукции родов в соответствии с пожеланиями роженицы. Большинство плодов переворачиваются самостоятельно к 37-й неделе — верно, поэтому до этого срока поворот не производится. Вероятность спонтанного переворота уменьшается с увеличением срока беременности — верно, чем больше плод, тем меньше у него возможностей для самостоятельного переворота.

*На правах рекламы