



Медицинский центр Меир: дистанционная кардиореабилитация

Представьте себе мир, в котором новейшие медицинские технологии и высочайший профессионализм приходит прямо в вашу гостиную, делая реабилитацию доступной, приятной и персонализированной.



В медицинском центре Меир из группы "Клалит" работает центр кардиореабилитации, один из самых востребованных в Израиле, который предназначен для лечения пациентов, перенёсших сердечные приступы, и предотвращения повторных случаев. Чтобы сделать услуги центра еще более доступными, была запущена программа дистанционной кардиореабилитации, предлагающая пациентам проходить реабилитацию в удобное для них время и в удобной для них среде. Программу ведут профессор Абед Асли, заведующий кардиологическим отделением, доктор Хаския Абед, заведующий Институтом профилактики и реабилитации сердечных заболеваний, и г-н Игаль Бар Он, главный физиолог и директор спортивного центра.



Программа предназначена для пациентов с низким уровнем риска, прошедших медицинское обследование и одобрение кардиолога Института реабилитации. Пациенты находятся под личным наблюдением многопрофильной команды специалистов, состоящей из врачей, физиологов, психологов, диетологов, медсестер и фитнес-тренеров.



Система основана на программном обеспечении, позволяющем получать данные от оборудования, которое закреплено на пациенте и/или находится при нем, например, смарт-часов, которые отслеживают физическую активность по частоте сердечных сокращений, количеству шагов, интенсивности, времени, частоте и типу упражнений, и оборудования, которое позволяет получать данные об артериальном давлении, уровне глюкозы, насыщении крови кислородом, температуре, весе и т.д. Информация собирается и контролируется лечащей бригадой, а через приложение на смартфоне пациента он получает обратную связь, разъяснения и рекомендации относительно своих действий. Пациенты могут общаться с лечащей бригадой через приложение, беседы с различными экспертами проводятся по телефону или с помощью программы для удаленного управления связью.



Программное обеспечение предупреждает, когда обнаруживает аномальные результаты, напоминает о необходимости вернуться к тренировке после слишком долгого перерыва и сообщает об улучшении результатов или замедлении прогресса. Сотрудники дают пациентам личную обратную связь, а при необходимости напоминают о запланированных встречах с врачом-диетологом или с другими лечебно-реабилитационными органами. Все данные, полученные в результате фитнес-тренировки, документируются в медицинской карте.



Чтобы быть допущенным к программе, пациент проходит медицинское обследование, стресс тест и тест на состав тела и получает физиологические рекомендации по программе тренировок, а также технологические рекомендации по использованию смарт-часов и различных приложений. Диетолог и

психолог проводят первоначальную оценку и консультируют пациента на протяжении всей программы.



По словам доктора Хаскии Абед, заведующей Институтутом профилактики и реабилитации сердечных больных: «В последние годы наблюдается тенденция к увеличению потребления технологических средств для лечения. Дистанционная кардиологическая реабилитация является частью общей тенденции, получившей большой импульс в следствие эпидемии коронавируса, и позволяет проводить кардиореабилитацию без необходимости посещения

реабилитационных центров. Исследования свидетельствуют об эффективности, уровне безопасности, уровне снижения повторных госпитализаций, необходимости установки катетеров и медицинских вмешательств сравнимом с обычными реабилитационными программами. Цель программы – сделать кардиореабилитацию доступной как можно большему числу пациентов, которые в ней нуждаются. Институт кардиореабилитации в больнице «Меир» является одним из самых востребованных институтов в стране, и программа позволит получить доступ к услугам вскоре после проведения медицинской процедуры. У программы есть и другие существенные преимущества для пациента – он занимается физической активностью в удобное для него время, не пропускает рабочие дни, экономит на проезде и парковке».



Важность кардиореабилитации после сердечного приступа имеет решающее значение для предотвращения повторного случая и летального исхода, однако часто трудности с поиском времени, чтобы добраться до учреждения, отсутствие мотивации, а иногда даже бюрократия, типа поиск парковки или необходимости записаться на прием, могут помешать пациенту заботиться о его здоровье, как положено. Дистанционная кардиологическая реабилитация

может помочь в решении этих проблем.