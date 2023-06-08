



MDA модернизирует службу скорой помощи, задействовав 2 новых вертолета

В рамках нового сотрудничества между Magen David Adom, Brook Aviation и Hatzolah Air начали работу 2 новых и усовершенствованных вертолета с экипажем из летных парамедиков MDA.



Вертолеты позволяют медицинским бригадам MDA прибывать в отдаленные места или сложные локации с современным медицинским оборудованием, к которому другие транспортные средства не могут получить доступ. Три недели назад бригады MDA спасли жизнь пассажиру легкого самолета, потерпевшего крушение в Галилее, и с помощью одного из новых вертолетов помогли спасателям вместе с пожарными и другими бригадами добраться до места происшествия.



На новых вертолетах Sikorsky 76 работают около 30 опытных парамедиков MDA, и эти вертолеты больше, мощнее и быстрее. Вертолеты, которые работают 24 часа в сутки круглый год, позволяют легче и быстрее оказать помощь двум тяжелораненым пациентам одновременно.



С тех пор, как они начали работу в марте, команды MDA спасли десятки жизней.

