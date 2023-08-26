



Маски возращаются? Новый штамм коронавируса обеспокоил учреждения США

Штамм короновируса BA.2.86 был впервые обнаружен на прошлой неделе в США, Дании, Великобритании и Израиле. Американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали оценку риска заражения вирусом. Согласно имеющимся данным, текущие тесты, используемые для выявления нового варианта, и лекарства, используемые для лечения нового варианта, остаются эффективными.



BA.2.86 способен заразить людей, которые ранее были инфицированы COVID-19 или получили вакцину от COVID-19. CDC по-прежнему уверен, что обновленная вакцина от COVID-19 будет эффективна против этого новейшего штамма.



“На данный момент нет никаких доказательств того, что этот вариант вызывает более тяжелое заболевание. Эта оценка может измениться по мере получения дополнительных научных данных”, – объявил CDC, сообщив, что на этой неделе число госпитализаций в связи с COVID выросло на 22% и ожидается, что оно будет продолжать расти.



Несколько американских учреждений начали настаивать на использовании масок из-за заразности нового штамма. Колледж Морриса Брауна в Атланте объявил, что восстанавливает обязательное использование масок, а также вводит ограничения на размеры мероприятий. Киностудии Lionsgate в Лос-Анджелесе также объявили о возвращении к обязательному ношению масок, после того, как большое количество сотрудников дали положительный результат на тест.

