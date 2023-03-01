



Маленькая зарплата повышает риск преждевременной смерти – исследование

Низкую заработную плату уже рассматривают как проблему здравоохранения – из-за низкого дохода люди не могут позволить себе качественную пищу, часто не получают полноценную медицинскую помощь и лекарства. Однако, до сих пор было мало исследований, посвященных долгосрочным последствиям небольшого заработка.



Этот пробел восполнили ученые из Школы общественного здравоохранения Мейлмана при Колумбийском университете в Нью-Йорке. Целью их работы было изучение связи низкооплачиваемого труда с риском преждевременной смерти.



В выборку включили 4002 жителей США в возрасте 50-57 лет, работавших в течение как минимум трех периодов в 1992-2004 и 1998-2010. Также в анализе учитывали социально-демографические факторы, пол и наличие заболеваний. Всего 718 человек –17,9% – столкнулись с так называемой неустойчивой занятостью. Низкую заработную плату получали 366 человек – 9,1%, 1288 участников – 32,2% – периодически зарабатывали мало, а 2348 – 58,7% – никогда не получали мало денег.



На долю тех, кто никогда не получал низкую зарплату, пришлось 199 смертей на 10 тысяч человек; тех, кто периодически мало зарабатывал, – 208 смертей на 10 тысяч человек; а тех, кто постоянно получал маленькую заработную плату – 275 смертей на 10 тысяч человек.



Таким образом, постоянно низкий уровень дохода коррелирует с повышенным риском преждевременной смерти и чрезмерной смертностью, особенно в сочетании с неустойчивой занятостью. Поэтому социальная и экономическая политика всех стран должна поддерживать мало зарабатывающих работников, ведь это может улучшить показатели смертности.