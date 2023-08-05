



Магнитная буря вызвала мощнейший геомагнитный шторм на Земле

В эти дни на Землю буквально обрушилась мощная магнитная буря. От этого страдают не только люди, но и техника, поскольку она вызвала на планете мощнейший геомагнитный шторм.



Излучение от коронального выброса массы на Солнце, которое случилось в первые дни августа, достигло Земли в субботу утром. Это вызвало на планете мощный геомагнитный шторм класса G3, сообщает The Watchers.



В связи с этим возможны перепады напряжения в энергосистеме, периодические проблемы со спутниковой навигацией (GPS), высокочастотное радио может работать с перебоями.



В некоторых регионах США на необычных южных широтах уже были зафиксированы полярные сияния – от Пенсильвании до Айовы и Орегона.



Аналитики также прогнозируют еще один скользящий удар по магнитосфере Земли – с утра до полудня 7 августа, так как сегодня на Солнце произошла новая вспышка.



Метеозависимым и чувствительным людям следует позаботиться о своем здоровье, чтобы минимизировать негативное влияние магнитной бури на организм. Отдыхайте, пейте больше воды и проводите время на свежем воздухе.



Надо сказать, что впервые в истории мощное извержение на Солнце ударило одновременно по Земле, Марсу и Луне



Как сообщал Mignews, в новой статье, опубликованной в издании Geographical Research Letters, ученые сообщили о том, что сразу несколько космических аппаратов впервые в истории зафиксировали попадание солнечных частиц одновременно на Землю, Марс и Луну.



После сильной вспышки на Солнце произошел мощный корональный выброс массы и оказалось, что солнечные частицы имеют такую энергию, которая способна пробить магнитное поле Земли.