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Магнитная буря вызвала мощнейший геомагнитный шторм на Земле
05.08.2023 22:25 Mignews | фото: pixabay.com

Магнитная буря вызвала мощнейший геомагнитный шторм на Земле

В эти дни на Землю буквально обрушилась мощная магнитная буря. От этого страдают не только люди, но и техника, поскольку она вызвала на планете мощнейший геомагнитный шторм.

Излучение от коронального выброса массы на Солнце, которое случилось в первые дни августа, достигло Земли в субботу утром. Это вызвало на планете мощный геомагнитный шторм класса G3, сообщает The Watchers. 

В связи с этим возможны перепады напряжения в энергосистеме, периодические проблемы со спутниковой навигацией (GPS), высокочастотное радио может работать с перебоями.

В некоторых регионах США на необычных южных широтах уже были зафиксированы полярные сияния – от Пенсильвании до Айовы и Орегона.

Аналитики также прогнозируют еще один скользящий удар по магнитосфере Земли – с утра до полудня 7 августа, так как сегодня на Солнце произошла новая вспышка.
 
Метеозависимым и чувствительным людям следует позаботиться о своем здоровье, чтобы минимизировать негативное влияние магнитной бури на организм. Отдыхайте, пейте больше воды и проводите время на свежем воздухе.

Надо сказать, что впервые в истории мощное извержение на Солнце ударило одновременно по Земле, Марсу и Луне

Как сообщал Mignews, в новой статье, опубликованной в издании Geographical Research Letters, ученые сообщили о том, что сразу несколько космических аппаратов впервые в истории зафиксировали попадание солнечных частиц одновременно на Землю, Марс и Луну. 

После сильной вспышки на Солнце произошел мощный корональный выброс массы и оказалось, что солнечные частицы имеют такую энергию, которая способна пробить магнитное поле Земли. 

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