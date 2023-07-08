



Любителям охладиться летом: чем чревато ежедневное употребление пива

В жаркое время года многие позволяют себя пропустить бокал-другой пива, однако некоторые любители прохладительного напитка даже не задумываются о том, чем это чревато для здоровья.



По данным ТСН, врач Сергей Худолей рассказал, как отражается на организме ежедневное употребление пенистого напитка.



Он напомнил, что у любителей употреблять его каждый день развивается пивной алкоголизм. Но это не единственная проблема. Употребление пива негативно сказывается на весе. Из-за углекислого газа и дрожжей расширяется желудок.



Также происходит утолщение стенок сердца, возможны некрозы сердечной мышцы и инфаркты, нарушение работы ЖКТ и функций почек. Более того, употребление пива негативно сказывается на работе мозга, нервной системе, на зрении и слухе.



Как известно, у мужчин от этого напитка растут "пивной" живот и грудь, а сперматозоиды становятся менее активными. Также возможны проблемы с эрекцией.



Женщинам пиво также бьет по гормональному фону. Возможны задержки менструации, нарушение либидо, снижаются шансы на здоровое вынашивание ребенка и оплодотворение. Одним из неприятных последствий для прекрасной половины человечества является появление усов и щетины.

