



Любителей мандаринов предупреждают: они могут быть опасны

На фоне новогодних праздников любителей мандаринов предупредили о том, что для некоторых категорий людей они могут быть опасными для здоровья.



Объяснение российскому "Пятому каналу" предоставил врач высшей категории Сергей Длин.



По его словам, особую опасность мандарины несут для людей с диабетом, язвой и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.



"Мандарины сильно повышают кислотность, раздражают оболочки кишечника и желудка, поэтому людям, которые страдают язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, гастритами или нарушениями работы желчного пузыря, употреблять мандарины категорически не стоит", - предостерег врач.



Диабетикам мандарины не рекомендуются, поскольку повышают уровень сахара в крови. По словам медика, таким людям стоит употреблять цитрусовые в исключительных случаях и не более двух-трех штук в неделю.



Кроме того, Длин не рекомендует их есть тем, у кого есть заболевания почек, поскольку кислота провоцирует движение камней.