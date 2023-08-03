



Лучшие годы: эти вещи позволят сделать жизнь ярче после 50 лет

После 50-ти лет жизнь только начинается, если правильно распределять приоритеты и заботиться о себе.



По данным The Daily Mail, многие люди в этом возрасте реализуют свои амбиции, получают яркие впечатления и проводят время с близкими, чтобы об этих моментах жизни можно было вспомнить с улыбкой на лице.



"Заботиться о себе — как умственно, так и физически — жизненно важно. Наши тела меняются с течением времени, как и наши потребности в питании, и важно осознавать это и действовать соответственно. Вот некоторые вещи, которые миллионы людей старше 50 лет делают, чтобы прожить свои лучшие годы", - пишет издание.



1. Пробуйте новое



Эксперты советуют найти новое увлечение, и не важно, что это может быть: технологии, рестораны или что-то другое. По словам ученых, наличие цели в жизни могут принести пользу для здоровья, особенно, если это связано с развитием ума и поддержанием здорового тела. Если вы не знаете, чем заняться, специалисты советуют попробовать плавание в холодной воде, которое повышает иммунитет, психическое здоровье и метаболизм. Также стоит правильно питаться и вести здоровый образ жизни.



2. Путешествуйте



Когда дети уже взрослые, стоит подумать о себе. Многие люди среднего возраста говорят, что после 50-ти - самое время расправить крылья. Путешествия мало того, что отлично влияют на состояние здоровье, они также хорошо сказываются на психическом состоянии.



3. Проводите время с близкими



Хорошие социальные отношения имеют положительные краткосрочные и долгосрочные преимущества для здоровья, а также доставляют удовольствие. По словам ученых, отсутствие общения с близким так же является вредным для здоровья, как и такие привычки, как курение.

Проведение времени с друзьями и родственниками высвобождает так называемый гормон любви окситоцин, который создает ощущение счастья.



4. Станьте волонтером



Волонтерство приносит пользу для здоровья. По словам ученых, у взрослых в возрасте старше 50 лет, которые регулярно этим занимаются, вероятность развития высокого кровяного давления ниже, чем у тех, кто не является волонтером.



5.Движение = жизнь



Никогда не поздно начать двигаться. Помогает каждая мелочь, будь то ходьба или поднятие тяжестей. Упражнения жизненно важны для всех аспектов здоровья тела и мозга. При этом, не стоит забывать о правильном питании, которое идет в совокупности с физической нагрузкой.



6. Дышите глубоко

Эксперты советуют минут пять в день правильно и глубоко дышать. Это снижает стресс и улучшает психическое здоровье, а также стабилизирует кровяное давление.



7. Тренируйте свой мозг



Согласно результатам опроса, который был проведен по заказу Vitabiotics, люди в возрасте 70+ считают, что они остаются молодыми до тех пор, пока правильно питаются. Эксперты советуют читать, играть в шахматы или разгадывать кроссворды.



8. Продолжайте работать



Старение не означает уход на пенсию и бездействие. Если продолжать работу, молодежь будет равняться на вас и ставить вас в пример, когда заходит разговор о профессиональной деятельности.



9.Внесите коррективы в образ жизни



Если у вас есть диабет, попробуйте отказаться или хотя бы сократить количество углеводов и потребляемого сахара, начав есть больше овощей. Такие перемены в образе жизни позитивно отразятся на здоровье и принесут хорошее настроение.



10.Следите за глазами



С годами зрение падает. Это зависит не только от постоянного проведения времени за экраном. Следить за здоровьем глаз, особенно в таком возрасте, необходимо. Для этого не стоит забывать не только про поход к врачу. Важно помнить про здоровое питание, защиту от ультрафиолетовых лучей с помощью солнцезащитных очков и перерывы для своих глаз от нагрузки. Также эксперты советуют не забывать про употребление продуктов, содержащих витамины C и E.

