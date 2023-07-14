



Летние супы: что есть, чтобы освежиться в жару и получить витамины

Летние супы не только утоляют голод и освежают в жару, но также являются отличным источником жидкости и витаминов.



Диетолог Светлана Фус рассказала о преимуществах их употребления, особенно для тех, кто следит за своим весом.



"В летнем рационе первые блюда – это окрошка, гаспачо, холодные борщи, таратор и другие. Возможны разные варианты. Их можно готовить на основе нежирного кефира или йогурта, простокваши, натурального кваса, воды", - сообщила она.



По словам специалиста, летние супы содержат много овощей и зелени, а также дают много витаминов, минералов и растительной клетчатки из-за молодых и свежих овощей.



"В состав летних супов могут входить разнообразные овощи – огурцы, помидоры, свекла, щавель, капуста, шпинат, редис. Они будут более вкусными с добавлением рубленой зелени – укропа, петрушки, базилика, кинзы, рукколы. Кроме того, в такой суп можно добавлять яйца, отварное мясо курицы, индейки или рыбу", - добавила диетолог.



Фус порекомендовала тем, кто имеет повышенную кислотность желудка, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта или желчнокаменную болезнь, избегать приготовление таких супов на основе кефира или кваса.



"В жаркий летний день нет ничего лучше прохладного и легкого супа. Главное, использовать свежие и качественные продукты", - резюмировала диетолог.