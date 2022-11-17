



Лепра: древняя болезнь способна регенерировать органы

Бактерии проказы могут хранить секрет безопасного восстановления и регенерации тела, говорят исследователи из Эдинбургского университета.



Эксперименты на животных выявили замечательную способность бактерий почти удваивать размер печени, стимулируя здоровый рост. Ученые говорят, что если удастся выяснить, как они это делают, медицина получит новые антивозрастные методы лечения.



Поэтому исследователи обратились к броненосцам — единственным животным, которые тоже заражаются проказой. Результаты, опубликованные в Cell Reports Medicine, показали, что печень увеличилась почти вдвое, при этом ее клетки были абсолютно здоровыми, функциональными и при этом "молодыми", то есть бактерии возвращали их в стадию гораздо более молодого организма или даже плода, у которого печень находится в процессе формирования. Однако точный механизм того, как все это происходит, остается неясным.



Есть надежда, что этот механизм можно будет использовать для восстановления печени людей, ожидающих трансплантации, пациентов с циррозом, или даже для устранения некоторых повреждений, вызванных старением в других частях тела.



"Наша мечта состоит в том, чтобы использовать ту же бактериальную стратегию, чтобы использовать изобретательность бактерий для создания новых лекарств для регенерации и восстановления", — сказал профессор Рамбуккана.



Поскольку исследование было проведено с использованием броненосцев в качестве подопытных, неясно, могут ли эти многообещающие результаты быть применимы к биологии печени человека. Более того, поскольку бактерии, используемые в этом исследовании, являются болезнетворными, перед тем как проводить исследования на людях, потребуется существенное усовершенствование методов.



