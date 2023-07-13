



Лепестки георгина снижают уровень сахара в крови – исследование

Специалисты из Университета Отаго в Новой Зеландии обнаружили у лепестков георгина способность снижать уровень сахара у людей, страдающих от диабета. Результаты исследования были представлены в статье в журнале Life Metabolism.



Ученые провели восьмилетнее исследование, в котором проверили эффективность трех молекул, которые способны обеспечить профилактику и лечение сахарного диабета. Вещества были выделены из лепестков цветка.



Сначала экспериментальный препарат, созданный из экстракта лепестков георгина, проверили на животных, и лишь затем на людях. Участники исследования страдали от диабета второго типа или преддиабета. Прием разработанного препарата способствовал снижению воспаления в мозге, повышению чувствительности к гормону инсулину в мозге и улучшению регуляции уровня сахара в крови.



По словам авторов исследования, препарат будет полезен всем пациентам с преддиабетом и диабетом второго типа для остановки прогрессирования заболевания. В настоящее время препарат запатентован, его готовят к выводу на рынок.